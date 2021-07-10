Затопленные дома и размытые дороги: в Закарпатской области прошли сильные ливни (фото)

В субботу, 10 июля, вследствие интенсивных осадков в Закарпатской области произошло частичное подтопление 35 дворов, 11 подвалов жилых домов, автодороги и повреждено дорожное покрытие протяженностью 335 м.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

В пгт Ясиня Раховского района подтоплены 30 дворов, 10 подвалов жилых домов, повреждено дорожное покрытие по ул. Стебни (протяженностью 300 м) и ограничен проезд к 400 дворам;

вблизи пгт Ясиня частично подтоплена автодорога Н 09 "Мукачево-Львов" (протяженностью 30 м, глубиной до 30 см проезд обеспечен по одной полосе движения);

в с. Лазещина Раховского района - 5 дворов и 1 подвал жилого дома;

с. Богдан Раховского района - повреждена дорога местного значения (протяженностью 35 м, проезд обеспечен по одной полосе движения).

"Вода сходит самотеком. Уровень воды снижается", - добавили в ГСЧС.

Как сообщалось, на минувшей неделе курортное село Коблево, что в Николаевской области, оказалось во власти стихии. Из-за обильных дождей здесь затопило улицы в центре и базы отдыха.