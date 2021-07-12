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Тучи комаров заполонили Одесскую область (фото, видео)

Тучи комаров заполонили Одесскую область (фото, видео)
03:37 Сегодня Телеграф Telegram

Тузловские лиманы в Одесской области атакуют большие комары, которых в последнее время стало очень много.

Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть".

Канал опубликовал видео от очевидцев, на котором видны рои комаров, достигавшие в высоту до полусотни метров.

Эти комары не кусаются. Они служат пищей для птиц и рыб, но от этого их не меньше. Насекомые летают только в безветренную погоду, а так прячутся под листиками деревьев. Их еще называют "комары-звонцы".

"Не стоит пугаться количества таких комаров. Эти крохи с пушистыми усиками совсем не опасны. Они не могут укусить. Они вообще не питаются, поскольку у крылатого насекомого нет рта. Питается комарик лишь на стадии личинки.  Их ротовые органы недоразвиты, поэтому говорить об укусах этих комаров не приходится. Эти удивительные организмы являются огромной кормовой базой для рыб (личинки комаров) и для птиц (взрослые комары)", — сообщил эколог Иван Русев.

Стоит отметить, что подобная ситуация с насекомыми сейчас происходит в Анапе (Россия).

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Одесской области на Тузловских лиманах погибло более 2 млн божьих коровок из-за проливных дождей 

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Комары, Одесская область, Насекомые, Тузловские лиманы.
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