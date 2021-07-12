Рядом продолжали отдыхать люди: в Одессе труп 4 часа лежал на пляже (видео)

В Одессе на пляже несколько часов лежал труп мужчины. При этом отдыхающие на него внимания не обращали и продолжали загорать в нескольких метров от тела.

Видеозапись с места событий обнародована в телеграм-канале Perepichka News.

В сообщении указано, что тело 83-летнего мужчины было обнаружено еще в 8 часов утра, однако забирать его не стали. Вместо того, его накрыли тканью.

В таком видео он находился на пляже около 4 часов.

"Никого из отдыхающих безжизненный сосед не смутил: в паре метров от покойника люди продолжили загорать", - сказано в сообщении.

Сайт "За Одессу" уточнил, что мужчину обнаружили в воде без признаков жизни на местном пляже Аркадия.

"Спасатели извлекли тело из воды на кромку прибоя, прикрыли покрывалом и вызвали всех, кого полагается вызывать в таких случаях", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Одессе пляжи забиты огромным количеством отдыхающих. На некоторых из них людям даже сложно дойти к морю или шезлонгу.