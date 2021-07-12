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В Киеве - громкий скандал из-за демонтажа здания "Квіти України": что там происходит (фото, видео)

В Киеве - громкий скандал из-за демонтажа здания "Квіти України": что там происходит (фото, видео)
Обновлено 22:22 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве начался демонтаж здания  "Квіти України", расположенного на улице Сечевых стрельцов 49. 

К зданию подогнали тяжелую технику и даже успели снести нижнюю часть атриума. Однако завершить работы помешали активисты. 

Киевляне направили обращение в Министерство культуры и в Департамент охраны культурного наследия с призывом дать зданию охранный статус. 

Кроме того, группа из около 50 активистов сломала часть ограждения и блокировала работу техники. Многие из них находятся внутри здания и на крыше. 

Позже за протестующих вступился и глава Минкульта Александр Ткаченко, который напомнил, что здание находится в историческом ареале города. 

В ЧАО "Квіти України", передает Лига, отметили, что для остановки демонтажа здания нет никаких оснований, поскольку оно находится в частной собственности и не является архитектурным памятником или объектом культурного достояния. Кроме того, там говорят, что здание находится в аварийном состоянии. 

Павильон "Квіти України" построен по проекту архитектора Николая Левчука в стиле модернизм. Проект получил награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года. Ранее там находился супермаркет, однако теперь застройщик намерен построить на его месте офисное здание с подземной парковкой. 

Как сообщалось ранее, украинцам начали приходить платежки с налогом на недвижимость, "Телеграф" разобрался что это такое и кому придется платить. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Цветы Украины.
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