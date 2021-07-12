В Киеве - громкий скандал из-за демонтажа здания "Квіти України": что там происходит (фото, видео)

В Киеве начался демонтаж здания "Квіти України", расположенного на улице Сечевых стрельцов 49.

К зданию подогнали тяжелую технику и даже успели снести нижнюю часть атриума. Однако завершить работы помешали активисты.

Киевляне направили обращение в Министерство культуры и в Департамент охраны культурного наследия с призывом дать зданию охранный статус.

Кроме того, группа из около 50 активистов сломала часть ограждения и блокировала работу техники. Многие из них находятся внутри здания и на крыше.

Позже за протестующих вступился и глава Минкульта Александр Ткаченко, который напомнил, что здание находится в историческом ареале города.

В ЧАО "Квіти України", передает Лига, отметили, что для остановки демонтажа здания нет никаких оснований, поскольку оно находится в частной собственности и не является архитектурным памятником или объектом культурного достояния. Кроме того, там говорят, что здание находится в аварийном состоянии.

Павильон "Квіти України" построен по проекту архитектора Николая Левчука в стиле модернизм. Проект получил награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года. Ранее там находился супермаркет, однако теперь застройщик намерен построить на его месте офисное здание с подземной парковкой.

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