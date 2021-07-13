ЧП на "Глобинском мясокомбинате": неизвестным веществом отравились 16 работников, один - в тяжелом состоянии

Около половины первого вторника, 13 июля, в городе Глобино Полтавской области в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников.

Об этом во вторник утром сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по ЧС.

В результате отравления 14 работников были госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести), 2 человека от госпитализации отказались.

Причина отравления устанавливается.

"Глобинский мясокомбинат" работает в штатном режиме.

Как сообщалось, в середине июня в суши-ресторане Харькова произошло массовое отравление посетителей, в результате чего в медучреждения города попали более полусотни человек.