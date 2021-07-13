Мэр Ивано-Франковска пошел на драконовские меры из-за трех утопленников в городской речке

В Ивано-Франковске городские власти приняли решение запретить купаться в районе моста через протекающую по территории города реку Быстрица в связи с участившимися случаями утопления там.

Об этом сообщил поздно вечером в понедельник на своей странице в соцсети Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"ВНИМАНИЕ! С завтрашнего дня на реке Быстрица под мостом пешеходного дежурить аварийно-спасательная служба МАРС (установлена палатка соответствующая), инспекторы Муниципальной инспекции "Добродій", а также будем просить наряд национальной гвардии. Кроме того разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн ", - написал мэр города.

Он также добавил, что если погодные условия позволят, то власти будут менять русло реки.

"Я прошу всех беречь себя и своих близких! прошу не быть равнодушными и помогать другим Прошу родителей смотреть за своими детьми и не употреблять алкоголь на реках!", - призвал мэр.

В комментариях, где многие осудили введение запрета и штрафы, Марцинкив пояснил, что власти пошли на такой шаг ввиду трех случаев утопления граждан на этом участке реки.

Как сообщалось, 12 июля в ГСЧС сообщили, что с начала года в водоемах Украины лишились своих жизней 665 человек, в том числе 70 детей. Только с начала июля на водоемах погибли 124 человека, из них 16 детей.