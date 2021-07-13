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"От потока ветра палатки сравняло с землей": под Одессой "вертолет олигарха" испортил людям отдых (видео)

"От потока ветра палатки сравняло с землей": под Одессой "вертолет олигарха" испортил людям отдых (видео)
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф

В курортном поселке Грибовка Одесской области при посадке вертолета Eurocopter EC155 на пляже сдуло палатки туристов.

Об этом сообщает одна из отдыхающих Юлия Цуп, которая сняла инцидент на видео и опубликовала на странице в Facebook.

На кадрах видно, что вертолет заходил на посадку прямо над кемпингом с людьми, в результате чего палатки и имущество, которое в них находилось, разлетелись в разные стороны.

"От потока ветра у наших соседей палатки сровняло с землей и мальчика, который был с ней, ударили крепления. Сломало полностью шатёр, и тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня... Слава Богу никого не задело", - пишет женщина.

Когда очевидица подошла к пилоту, он даже не извинился. Но после этого случая вертолет залетал уже со другой стороны поля. 

По данным Думской, данный вертолет с бортовым номером UR-ICH принадлежит известному одесскому бизнесмену, основателю и генеральному директору фармацевтической компании Интерхим Анатолию Редеру.

"Спасибо олигархам!"- сказала женщина в опубликованном видео.

Ранее "Телеграф" сообщал о подробностях падения вертолета с украинцами в Польше.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 152

Все по теме:

Одесса, Пляж, Отдых, Вертолет, Грибовка, Кемпинг.
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