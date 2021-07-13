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В школе под Одессой на выпускной пригласили собаку - верного друга одного из учеников (фото, видео)

В школе под Одессой на выпускной пригласили собаку - верного друга одного из учеников (фото, видео)
21:50 Сегодня Телеграф

В городе Килия под Одессой на выпускной позвали собаку одного из школьников. Она каждое утро проводила своего хозяина к учебному заведению. 

Об этом сообщает "Бессарабия ИНФОРМ".

В сети опубликовали видео, как выпускник Артем получает аттестат и вместе с ним находится его пес Стражник.

"Килийский Хатико" – дворняжка, и его очень хорошо знают в местной школе №1. Каждое утро он приходил под учебное заведение, чтобы встретить и провести на уроки своего хозяина Артема.

Иногда домашнего любимца даже впускали на уроки. Он вежливо сидел, чтобы его не выгнали с класса.

Для всех учеников и даже учителей Стражник стал частью коллектива.

"У нас в классе – 24 человека. Стражник был 25-м", – комментирует классный руководитель Татьяна Терзи.

Также учительница рассказывает, что Артем нашел щеночка на улице почти 2 года назад. С тех пор они неразлучны и пес ходит повсюду за своим хозяином.

Выпускник имеет также младшего брата, но пес – не так благосклонен к нему, как к своему спасителю.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что собаки пограничников возьмут участие в параде ко Дню Независимости Украины.

Также напоминаем о том, что киевский приют для животных требует помощь - нужны лекарства и корма. 

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 155

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Собака, Выпускной, Килия, Верный друг.
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