В Киеве исчезнут бумажные билеты: как ездить в транспорте с 14 июля

С 14 июля разовые бумажные билеты полностью выходят из оборота в Киеве, столице Украины. Отказ от разовых талонов в трамваях, автобусах и троллейбусах начался с 1 июля.

Об этом сообщает "Киевпасстранс".

Оплатить проезд пассажиры могут через мобильное приложение и карту «Киев Цифровой», также электронные билеты можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети «Т-киоск», терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах Киевского метрополитена.

Весь движимый состав оборудован автоматизированной системы оплаты проезда для обслуживания системы э-билета. Первым на электронную оплату перешел фуникулер - с 14 сентября 2020 года, затем скоростной трамвай на Троещине, Борщаговке и пригородная электричка.

Кондукторам предложили перейти в службу контроля, уже 370 человек приняли предложение перейти на вакантные должности. Также в транспорте вводят усиленный контроль. Штраф за проезд "зайцем" - 160 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Румынии установили терминал, который выдает билеты на автобус не за деньги, а за приседания .