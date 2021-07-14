В стиле "Крестного отца": в Киеве побили машину и положили на нее отрезанную голову (фото)

В Днепровском районе столицы произошло чрезвычайное происшествие. На улице Каховской, 56 неизвестные поиздевались над автомобилем Toyota RAV4.

Об этом сообщает Телеграм-канал Київ Оперативний.

В машине разбили стекла, прокололи колеса, но не это вызвало наибольшее удивление прохожих. На крышу автомобиля Toyota положили настоящую коровью голову.

Возможно, в подобном действии неизвестных кроется отсылка к первому фильму трилогии "Крестный отец", который многим запомнился шокирующей сценой пробуждения Джека Вольтца. Еще нежась под покрывалом, он обнаруживает кровь на своих руках, заглядывает под одеяло, чтобы увидеть целое море крови и в финале отрезанную голову своего призового скакуна.

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