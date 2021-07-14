Разлетелся по кирпичикам: в Черкасской области взорвался частный дом, владелец погиб (фото)

В среду, 14 июля, в 9:15 утра в городе Смела Черкасской области прогремел взрыв в жилом доме.

О ЧП сообщили в облуправлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

По предварительной информации, взорвался газовый баллон, в результате чего одноэтажный дом буквально разлетелся по кирпичикам и разрушилась крыша. После взрыва начался пожар, который охватил около 50 квадратов.

Потушив пламя и разбирая завалы, спасатели обнаружили бездыханное тело 55-летнего мужчины - владельца дома.

Сейчас на месте работают эксперты для установления точной причины ЧП в частном доме.

Напомним, на российском курорте Геленджик произошел взрыв. По предварительной информации, в гостинице "Азалия" рванул бытовой газ, в результате чего пострадали и погибли люди.