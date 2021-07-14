Скачать
Среда, 14.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Просьба президента: кто и что стоит за отставкой Арсена Авакова
Просьба президента: кто и что стоит за отставкой Арсена Авакова
В партийном чатике не договорились: почему "слуги" отказались от своих правок в языковой закон
В партийном чатике не договорились: почему "слуги" отказались от своих правок в языковой закон
Новый привет из России: на Закарпатье зафиксировали вспышку "Дельта"-штамма коронавируса
Новый привет из России: на Закарпатье зафиксировали вспышку "Дельта"-штамма коронавируса
Родственник Путина решил баллотироваться в Госдуму России
Родственник Путина решил баллотироваться в Госдуму России

Укрзализныця проложила маршрут в Чернобыль: для чего его будут использовать

Укрзализныця проложила маршрут в Чернобыль: для чего его будут использовать
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф

Железную дорогу в зону отчуждения ЧАЭС реконструировали. Об этом рассказали в АО "Укрзализныця".

Сообщается, что реконструкция прошла на участке пути между станциями Вильча и Янов, которые соединяют зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью. Скоро планируют запустить первый тестовый поезд.

В "Укрзализныце" заявили, что работы были выполнены в рекордные сроки: на реконструкцию ушел один месяц. В частности, заменено железнодорожное полотно, реконструированы 24,56 км пути, а на 4,3 км провели средний ремонт.

Как рассказали в компании, реконструированный путь будут использовать для доставки отработанного ядерного топлива из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. По данным УЗ, топливо будет сохраняться там в течение следующих 100 лет.

Отметим, что в феврале 2021 год железнодорожный путь "Вильча – Янов передан на баланс НАЭК "Энергоатом".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Укрзализныця" пустила дополнительные поезда в Одессу из Житомира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 221

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это не землетрясение: в российском городе разверзлись гигантские трещины и всплывают трупы (фото, видео)
02 Арсен Аваков был лучшим форвардом Чемпионата Украины сезона 1994/1995
03 Аваков опубликовал в соцсетях свое первое фото после подписания заявления об отставке
04 "Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
05 Богдан жёстко потроллил Зе-команду в связи с увольнением Авакова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине начал действовать закон, связывающий руки коллекторам: что изменилось
В Украине начал действовать закон, связывающий руки коллекторам: что изменилось
В Кабмине озвучили, во сколько Украине обойдется снижение вредных выбросов
В Кабмине озвучили, во сколько Украине обойдется снижение вредных выбросов
Верховный Суд признал противоправным решение Зеленского по Тупицкому
Верховный Суд признал противоправным решение Зеленского по Тупицкому
Зарезала и завалила тело кирпичами: на Житомирщине девочку подозревают в зверском убийстве 14-летнего парня (фото, видео)
Зарезала и завалила тело кирпичами: на Житомирщине девочку подозревают в зверском убийстве 14-летнего парня (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь