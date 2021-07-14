Укрзализныця проложила маршрут в Чернобыль: для чего его будут использовать

Железную дорогу в зону отчуждения ЧАЭС реконструировали. Об этом рассказали в АО "Укрзализныця".

Сообщается, что реконструкция прошла на участке пути между станциями Вильча и Янов, которые соединяют зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью. Скоро планируют запустить первый тестовый поезд.

В "Укрзализныце" заявили, что работы были выполнены в рекордные сроки: на реконструкцию ушел один месяц. В частности, заменено железнодорожное полотно, реконструированы 24,56 км пути, а на 4,3 км провели средний ремонт.

Как рассказали в компании, реконструированный путь будут использовать для доставки отработанного ядерного топлива из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. По данным УЗ, топливо будет сохраняться там в течение следующих 100 лет.

Отметим, что в феврале 2021 год железнодорожный путь "Вильча – Янов передан на баланс НАЭК "Энергоатом".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Укрзализныця" пустила дополнительные поезда в Одессу из Житомира.