"Укрзализныця" пустила дополнительные рейсы в Одессу

"Укрзализныця", которая ранее анонсировала запуск нового поезда "Интерсити", назначила дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир – Одесса. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала компании АО "Укрзализныця".

Так, дополнительные рейсы запланированы на июль: 18, 22, 26 и 30 числа. Кроме того, поезда будут дополнительно курсировать 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа.

Как отметили в сообщении, время отправления поезда из Житомира 23:15. К морю рейс прибывает в 9:29.

Обратно из Одессы поезд будет отъезжать в 12:27. Время прибытия в Житомир - 22:10.

Напомним, "Укрзализныця" провалила очередной экзамен на проверку уровня комфорта и сервиса в поездах, попав в оплошность с бельем в "люксовом" вагоне. Об очередном инциденте рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вокруг "Укрзализныци" в сети разразился очередной скандал. Во Львове поезд сообщением Ивано-Франковск-Киев во время незапланированной остановки "потерял" пассажиров на станции и повез их чемоданы в Киев. Известно, как на инцидент отреагировали в УЗ.