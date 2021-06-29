Укрзалізниця запускает новый "Интерсити": подробности

В Украине Укрзализныця запустит новый поезд Интерсити № 747/748 сообщением Киев - Тернополь.

Об этом 29 июня сообщили в Телеграм-канале УЗ.

Поезд запустят 2 июля, и до тернополя он будет доезжать за 6 часов.

Сообщается, что поезд будет курсировать ежедневно из Киева в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47.

Из Тернополя впервые поезд отправится 3 июля и также будет курсировать каждый день, отправляясь в 4;00, а прибывая в Киев в 10:03.

Останавливаться он будет в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.

Отметим, что АО "Укрзалізниця" планировала летом открыть ЖД сообщение Чернигова и Сум с Одессой, а также Львова с Бердянском.

Напомним, что ранее плохие погодные условия на западе Украины стали причиной задержки в пути 15 поездов. Некоторые составы задерживаются на несколько часов.