Укрзалізниця запускает новый "Интерсити": подробности

В Украине Укрзализныця запустит новый поезд Интерсити № 747/748 сообщением Киев - Тернополь.
Об этом 29 июня сообщили в Телеграм-канале УЗ.
Поезд запустят 2 июля, и до тернополя он будет доезжать за 6 часов.
Сообщается, что поезд будет курсировать ежедневно из Киева в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47.
Из Тернополя впервые поезд отправится 3 июля и также будет курсировать каждый день, отправляясь в 4;00, а прибывая в Киев в 10:03.
Останавливаться он будет в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.
Отметим, что АО "Укрзалізниця" планировала летом открыть ЖД сообщение Чернигова и Сум с Одессой, а также Львова с Бердянском.
Напомним, что ранее плохие погодные условия на западе Украины стали причиной задержки в пути 15 поездов. Некоторые составы задерживаются на несколько часов.