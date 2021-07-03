А что говорить о плацкарте: "Укрзализныця" оплашалась с бельем в "люксовом" вагоне (фото)

"Укрзализныця" провалила очередной экзамен на проверку уровня комфорта и сервиса в поездах.

Об очередном инциденте рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Так, он опубликовал фото белья, которое ему выдал проводник в вагоне класса "люкс". Оно оказалось дырявым. Причем видно, что отверстие в ткани возникло после того, как ею, по всей видимости, о что-то сильно зацепились. И во время стирки такую дыру заметить просто было бы невозможно, если просто не проигнорировать ее наличие.

После того, как Качура попросил второй комплект, тот оказался не лучше – он был грязным.

Третья попытка проводника "замять" неприятность также не увенчалась успехом – простынь, уже вторая, оказалась опять с дырой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в поезде "Мариуполь-Львов" во время дождя в купе протекла крыша: вода текла с потолка по всему купе и набралась в работающий светильник под потолком.

Также во Львове поезд сообщением "Ивано-Франковск - Киев" во время незапланированной остановки "потерял" пассажиров на станции и повез их чемоданы в Киев