"Откуда вы такие беретесь?!" В метро Киева мужчину избили и заставили надеть маску (видео)

Конфликт между пассажирами из-за нарушения масочного режима произошел в киевском метро на станции "Арсенальная".

Об этом сообщает Фокус.

Разнимать драку пришлось дежурной по станции и другим пассажирам. Обоих мужчин забрала полиция.

Конфронтация началась сначала в вагоне, а затем продолжилась на станции. Мужчина без маски задал вопрос "откуда вы такие беретесь?" и продолжил оскорблять другого пассажира уже на перроне. Это и послужило новым витком конфликта.

Также мужчина без маски пожаловался, что его били в вагоне и сломали ему очки. В конце он все же воспользовался маской, которую ему одолжил один из пассажиров.

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