Скачать
Четверг, 15.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Путин получил нужный сигнал: как Запад подставляет Украину под новый удар со стороны России
Путин получил нужный сигнал: как Запад подставляет Украину под новый удар со стороны России
В Турции задержали 4 украинских моряков по обвинениям в контрабанде наркотиков
В Турции задержали 4 украинских моряков по обвинениям в контрабанде наркотиков
В Украине появился турецкий "разведчик", который защитит границу с помощью авиабомб (фото)
В Украине появился турецкий "разведчик", который защитит границу с помощью авиабомб (фото)
С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?
С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?

Конвоировал насильника: майор полиции погиб в трагической аварии на Донетчине (фото)

Конвоировал насильника: майор полиции погиб в трагической аварии на Донетчине (фото)
13:45 Сегодня Телеграф

В ДТП в Донецкой области близ города Родинское погиб майор полиции Александр Корж.

Об этом сообщает сайт полиции Донетчины. 

Старший оперуполномоченный райотдела в Волновахе, вместе с коллегой конвоировали из Луганской области задержанного за изнасилование. Авто съехало в кювет и перевернулось. Майор был за рулем и погиб. Пассажиры получили травмы. 

погибший майор полиции

Александру Коржу было 38 лет. У него остались жена и 10-летний сын.

Службе в полиции он посвятил 21 год, работал в розыске без вести пропавших и преступников, которые скрывались от закона. Тяжелыми и особо тяжелыми преступления он стал заниматься с начала года, когда получил должность старшего оперуполномоченного. 

Свои соболезнования разместил сайт полиции области.

"Коллеги навсегда запомнят его искренним, доброжелательным и улыбчивым, ответственным человеком и достойным правоохранителем", — сказано в сообщении. 

 Ранее "Телеграф" сообщал, что боец ВСУ убит, еще семь ранены на Донбассе: россияне вновь применяют тяжелую артиллерию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 392

Все по теме:

МВД, Донбасс, Волноваха, Майор полиции, Александр Корж.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для Зеленского это будет новый Майдан: названо условие, при котором Россия пойдет на уступки в "нормандском формате"
02 Навели суету: под Одессой чеченцев уложили лицами в пол прямо на свадьбе за стрельбу на улице (видео)
03 Шумиха вокруг "харьковских соглашений" - фарс, но он может закончиться новыми санкциями
04 Путин получил нужный сигнал: как Запад подставляет Украину под новый удар со стороны России
05 В центре Днепра девушка провалилась в яму с водой: момент попал на видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Наперекор болезни: на Волыни школьник с тяжелой формой ДЦП получил золотую медаль за отличную учебу
Наперекор болезни: на Волыни школьник с тяжелой формой ДЦП получил золотую медаль за отличную учебу
Нечего проверять: в МОЗ рассказали о расследовании случаев VIP-вакцинации в Украине
Нечего проверять: в МОЗ рассказали о расследовании случаев VIP-вакцинации в Украине
В Украине могут ввести повторную вакцинацию: названо условие
В Украине могут ввести повторную вакцинацию: названо условие
&quot;Космический джем&quot; с Леброном Джеймсом и продолжение ужасов &quot;Смертельный лабиринт&quot;: главные кинопремьеры недели (видео)
"Космический джем" с Леброном Джеймсом и продолжение ужасов "Смертельный лабиринт": главные кинопремьеры недели (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь