Конвоировал насильника: майор полиции погиб в трагической аварии на Донетчине (фото)

В ДТП в Донецкой области близ города Родинское погиб майор полиции Александр Корж.

Об этом сообщает сайт полиции Донетчины.

Старший оперуполномоченный райотдела в Волновахе, вместе с коллегой конвоировали из Луганской области задержанного за изнасилование. Авто съехало в кювет и перевернулось. Майор был за рулем и погиб. Пассажиры получили травмы.

Александру Коржу было 38 лет. У него остались жена и 10-летний сын.

Службе в полиции он посвятил 21 год, работал в розыске без вести пропавших и преступников, которые скрывались от закона. Тяжелыми и особо тяжелыми преступления он стал заниматься с начала года, когда получил должность старшего оперуполномоченного.

Свои соболезнования разместил сайт полиции области.

"Коллеги навсегда запомнят его искренним, доброжелательным и улыбчивым, ответственным человеком и достойным правоохранителем", — сказано в сообщении.

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