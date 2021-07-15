Приплыли прямо на пляж: дельфины порадовали отдыхающих в Одессе украинцев (видео)

В элитном коттеджном поселке Совиньон в Одессе дельфины подплыли прямо к отдыхающим.

Об этом в четверг сообщает Teledram-канал "Одесса Info".

Один из туристов в соцсети поделился видео, на котором видно, что морские существа вообще не боятся подплывать к людям и спокойно плавают рядом с ними.

Как видно на кадрах, отдыхающие даже перестали купаться и стояли, наблюдая за дельфинами.

Читатели канала также не остались равнодушными и написали комментарии со своим впечатлением от увиденного.

Кроме умиления, они еще удивляются, что отдыхающие не попытались словить дельфина.

Также один из комментаторов, выражая озабоченность за целостность животного, отметил, что для собственной сохранности лучше бы ему плыть подальше от людей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Крыму рыбаки убивают краснокнижных дельфинов - привязывают за хвост к камню и сбрасывают его на дно.