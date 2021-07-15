Киевлян озадачил дрейфующий по реке в Киеве дом (видео)

В Киеве 15 июля по реке Днепр в неизвестном направлении проплыл деревянный дом. Откуда он там появился, тоже неясно.

Об этом сообщает Telegram-канал "KIEVMAP".

Один из очевидцев заснял происходящее на видео и поделился им в соцсети.