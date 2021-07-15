Киевлян озадачил дрейфующий по реке в Киеве дом (видео)

В Киеве 15 июля по реке Днепр в неизвестном направлении проплыл деревянный дом. Откуда он там появился, тоже неясно.
Об этом сообщает Telegram-канал "KIEVMAP".
Один из очевидцев заснял происходящее на видео и поделился им в соцсети.
"Как это чудесно, оставить все позади и отправиться в далекое путешествие в "доме"", - прокомментировал снимок админ канала.
В ГСЧС Киева информацию о дрейфующем доме по Днепру никто не сообщал.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Германии и Бельгии из-за осадков и паводков затоплены дома - также есть погибшие и пропавшие.