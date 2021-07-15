Изнасиловал 79-летнюю: на Харьковщине задержали наркомана-насильника (фото)

В Харьковской области 15 июля оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Харьковского районного управления полиции задержали в поселке Липцы мужчину, который ранее, 7 июля, изнасиловал женщину 1942 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

После того как вечером 7 июля в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что на поле вблизи села Бобровка неизвестный изнасиловал пенсионерку, на поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции Харьковщины и общественность. В результате принятых мер оперативники задержали преступника.

Насильником оказался 24-летний житель села Циркуны, который привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабеж, а в 2020 году был судим за нанесение легких телесных повреждений. Кроме того, мужчина злоупотребляет наркотиками.

В настоящее время проходит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Мужчина признался в совершении преступления, добавляют в полиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в российском городе Черкесск 34-летний ранее судимый мужчина изнасиловал и задушил соседку-восьмиклассницу.