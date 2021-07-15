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В метро Киева ЧП: "красная" линия остановилась, на станциях огромные скопления людей (видео)

В метро Киева ЧП: "красная" линия остановилась, на станциях огромные скопления людей (видео)
18:51 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Киевском метрополитене в четверг, 15 июля, вечером на перегоне "Дарница" - "Левобережная" под поездом оказался человек. Работа поездов на красной линии остановлена - в метро огромные скопления людей.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

Один из очевидцев снял на видео, что сейчас происходит в киевском метро.Стоит отметить, что ЧП произошло как раз в разгар "часа пик" и людей на станциях скопилось очень много.

В результате происшествия поезда курсируют по маршруту "Крещатик - Академгородок". В метро собралось очень много людей и они не могут доехать на нужную им станцию.

На месте же самого ЧП работают специалисты.

Около 18:45 четверга в местных Telegram-каналах начала появляться информация о том, что попавший под поезд - мужчина, и он скончался от полученных травм.

Вечером около 19:10 в Telegram-канале КГГА сообщили о том, что поезда возобновили свою роботу в обычном режиме.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в метро Киева пассажиры избили мужчину и заставили надеть маску.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Киев, Метрополитен, ЧП, Красная линия метро.
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