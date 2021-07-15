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В Мелитополе горел элитный коттедж на несколько квартир - клубы дыма были видны со всех точек города (фото)

В Мелитополе горел элитный коттедж на несколько квартир - клубы дыма были видны со всех точек города (фото)
18:53 Сегодня Телеграф

Два шикарных коттеджа, каждый из которых рассчитан на несколько квартир, расположены на окраине Мелитополя Запорожской области, и обнесены высоким забором, чтобы обитателей никто не тревожил. На этой охраняемой территории улицы Кизиярской живут известные и состоятельные жители города. Знающие люди утверждают, что одна из квартир принадлежит городскому голове Ивану Федорову. Также здесь, якобы, есть и квартира, принадлежащая бывшему мелитопольскому мэру, а ныне народному депутату Сергею Минько.

Сегодня, 15 июля, примерно в 15:40 на крыше одного из жилых зданий возник пожар. Огонь охватил площадь около 300 кв. метров. Буквально через несколько минут после возгорания на тушение пожара прибыли 7 единиц техники и 35 спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Мелитополе пожар - горели элитные коттеджи

Клубы черного дыма были видны едва ли не с любой точки города. Некоторые люди снимали его на камеры мобильных телефонов. А тех, кто хотел разглядеть поближе "как полыхает добро зажиточных мелитопольцев", силовики – полиция и сотрудники СБУ – оттеснили подальше, мотивируя заботой об их же безопасности.

Пожар в Мелитополе 15 июля

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, предварительно, жертв и пострадавших на пожаре нет.
Получив информацию о пожаре в коттедже, к месту ЧП поспешили руководители областной полиции, сотрудники районного управления полиции, передвижная криминалистическая лаборатория ГУНП в Запорожской области.

Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев пожара, а также возможных пострадавших.

Клубы дыма пожара в Мелитополе видны со всего города

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствием рассматриваются несколько причин пожара, среди которых короткое замыкание, нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Не исключается и версия поджога. Осмотр места происшествия продолжается.

К 17:30 пожар был ликвидирован. Насколько известно, сильно пострадали комнаты верхнего этажа. Чье имущество выгорело – неизвестно. Кстати, сам градоначальник днями вместе с секретарем городского совета отправился в командировку в Германию договариваться о закупке б/у автобусов в качестве муниципального транспорта Мелитополя.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Пожар, Запорожская область, ЧП, Мелитополь.
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