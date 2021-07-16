Скачать
Пятница, 16.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев
Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев
Итоги дня 15 июля: отставка Авакова, ЕС открывает границу для украинцев, Интерпол объявил в розыск Жеваго
Итоги дня 15 июля: отставка Авакова, ЕС открывает границу для украинцев, Интерпол объявил в розыск Жеваго
ВСУ вновь понесли потери на Донбассе: ранены двое украинских воинов
ВСУ вновь понесли потери на Донбассе: ранены двое украинских воинов
С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?
С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?

Выступила против "у**ков": известную правозащитницу жестоко избили ногами в Днепре (видео)

Выступила против "у**ков": известную правозащитницу жестоко избили ногами в Днепре (видео)
07:56 Сегодня Телеграф

Днепровская активистка Наталья Эшонкулова заявила о том, что на нее напали, жестоко избили, едва не лишив жизни. Видео, на котором видны последствия нападения, правозащитница опубликовала на своей странице в Facebook.

По словам Натальи, нападение произошло из-за ее активной деятельности в городе Днепр.

"Если бы не мой сосед, меня бы здесь убили. У них были точилки и ножи. Люди, они хотят уничтожить меня", - говорит она в одном из видео.

Видео 18+

Как заявила пострадавшая, ее били ногами двое мужчин.

"Это все из-за того, что я проводила активную деятельность против этих уб***ков", - заявила Эшонкулова, обвинив в причастности к нападению днепровских бизнесменов Александра Петровского, Эмиля Арутюняна и Виталия Баркасена,

Девушка на видео вся в крови и порезах. У нее сломан нос. Пострадавшую забрала карета "скорой".

По данным днепровских СМИ, Наталья Эшонкулова расследует местную преступность, занимается защитой пострадавших от рейдерских захватов в Днепре, является предпринимателем и главой организации "Укры".

Ранее "Телеграф" сообщал, что подо Львовом произошло зверское нападение на таксиста, которого нашли на улице в крови.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 599

Все по теме:

Днепр, Нападение, Активистка, Правозащитница, Наталья Эшонкулова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков сообщил свое новое "место работы"
02 Скандал с испорченными вакцинами в Харькове: кто виноват и есть ли угроза для людей
03 Два украинских телеканала уличили в "языке вражды": что им грозит
04 Евросоюз открыл границы для украинцев
05 В метро Киева ЧП: "красная" линия остановилась, на станциях огромные скопления людей (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Приплыли прямо на пляж: дельфины порадовали отдыхающих в Одессе украинцев (видео)
Приплыли прямо на пляж: дельфины порадовали отдыхающих в Одессе украинцев (видео)
В Мелитополе горел элитный коттедж на несколько квартир - клубы дыма были видны со всех точек города (фото)
В Мелитополе горел элитный коттедж на несколько квартир - клубы дыма были видны со всех точек города (фото)
В Украине могут ввести повторную вакцинацию: названо условие
В Украине могут ввести повторную вакцинацию: названо условие
Какой праздник 16 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь