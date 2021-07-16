Выступила против "у**ков": известную правозащитницу жестоко избили ногами в Днепре (видео)

Днепровская активистка Наталья Эшонкулова заявила о том, что на нее напали, жестоко избили, едва не лишив жизни. Видео, на котором видны последствия нападения, правозащитница опубликовала на своей странице в Facebook.

По словам Натальи, нападение произошло из-за ее активной деятельности в городе Днепр.

"Если бы не мой сосед, меня бы здесь убили. У них были точилки и ножи. Люди, они хотят уничтожить меня", - говорит она в одном из видео.

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Как заявила пострадавшая, ее били ногами двое мужчин.

"Это все из-за того, что я проводила активную деятельность против этих уб***ков", - заявила Эшонкулова, обвинив в причастности к нападению днепровских бизнесменов Александра Петровского, Эмиля Арутюняна и Виталия Баркасена,

Девушка на видео вся в крови и порезах. У нее сломан нос. Пострадавшую забрала карета "скорой".

По данным днепровских СМИ, Наталья Эшонкулова расследует местную преступность, занимается защитой пострадавших от рейдерских захватов в Днепре, является предпринимателем и главой организации "Укры".

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