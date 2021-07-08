Нашли на улице в крови: подо Львовом произошло зверское нападение на таксиста (фото)

Во Львовской области в ночь на 8 июля произошло нападение на таксиста: неизвестный несколько раз пырнул водителя ножом в грудь и живот.
Об этом сообщили в облуправлении полиции.
Окровавленное тело 32-летнего сотрудника львовской службы такси нашли на улице в селе Навария прохожие. К счастью, мужчина был жив: с тяжелыми ножевыми ранениями сейчас он находится в реанимации.
Следствие установило, что неизвестный пырнул водителя ножом четыре раза и сбежал. Вряд ли нападение произошло из-за грабежа: авто таксиста марки BMW нашли на соседней улице в этом же селе.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, а на месте проводятся следственные действия.
Напомним, водитель автомобиля службы такси Bolt жестоко обошелся с пассажиркой. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что он в грубой форме вытащил ее из машины.
Также мы сообщали, что в сети разлетелось видео из такси в России, где некая Екатерина Ризоева напала на водителя с криком "Вези меня в Югорск, петух, вези!" и избивала его кулаками.