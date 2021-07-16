Покушение на убийство: полиция взялась за жестокое избиение активистки в Днепре

Жестокое избиение правозащитницы Натальи Эшонкуловой, произошедшее в Днепре, полиция квалифицировала как покушение на убийство. Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, в Амур-Нижнеднепровском районе на женщину 1984 года рождения напали двое неизвестных около 20.00 в четверг, 15 июля. Злоумышленники избили горожанку, после чего скрылись с места преступления.

У пострадавшей травмирована голова. Женщину отвезли в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Начато досудебное расследование.

"Полиция рассматривает все версии преступления, одна из которых является общественная деятельность потерпевшей", - говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас полиция устанавливает причастных к нападению.

Напомним, Наталья Эшонкулова известна как борец против рейдерских захватов в Днепре. Женщины заявила, что ее жестоко избивали ногами, едва не убив. После нападения пострадавшая опубликовала видео, где видны последствия жуткого избиения – кровь, порезы и гематомы.