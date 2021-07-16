Поезда встали, люди шли пешком: женщина бросилась на ж/д пути под Одессой (видео)

В пятницу, 16 июля, электричка, которая следовала по маршруту "Одесса-Застава", сбила человека. Женщина-пешеход погибла на месте, а пассажирам пришлось добираться до пункта назначения пешком - по железнодорожным путям.

Об этом информируют местные Телеграмм-каналы и пресс-служба полиции на ЮЖД.

Копы говорят, что ЧП произошло на перегоне Дачная-Усатово с поездом №6201.

Сообщается, что машинист заметил пешехода, сигналил и применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. Травмы женщины оказались не совместимы с жизнью, а причину и обстоятельства ДТП предстоит выяснить следователям.

В результате произошедшего остановилось движение поездов: в частности, четыре из них, следовавшие в Одессу из Львова и Раздельной, прибыли с опозданиями. Максимальное - на 1 час 49 минут.

Тем временем пассажиры электрички, которая сбила человека, в Сети жаловались на то, что их целый час не выпускали из вагонов. А после они были вынуждены продолжить маршрут пешком по железной дороге. В доказательство они опубликовали видео.

Напомним, в Одессу пустили дополнительные поезда.