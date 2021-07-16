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На Львовщине змеи укусили сразу троих местных жителей: в каком состоянии пострадавшие

На Львовщине змеи укусили сразу троих местных жителей: в каком состоянии пострадавшие
Обновлено 18:07 Сегодня Телеграф

Во Львовской области участились случаи укусов змей. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Так, в центральную больницу Турковска на Львовщине в приёмное отделение поступил подросток с диагнозом — укус змеи.

Днём позже, 15 июля, с подобным диагнозом в больницу попали уже двое людей. Жертвами укуса змей стали 40-летний житель Львова и 34-летняя женщина из села Верхнее Высоцкое.  

Состояние всех трёх пострадавших — средней тяжести.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций обеспокоена учащением подобных случаев. Специалисты призывают быть внимательными и аккуратными выезжая на природу. "Избегайте зон с высокой травой и кустов. Если вы всё же встретили змею – не делайте резких движений, не спеша отойдите. У земноводных плохое зрение и слух, однако своим телом они чувствуют колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Лучше одевать высокую цельную обувь, которую не смогут прокусить клыки", — рассказали в ГСЧС.

Совет, как избежать укуса змеи даёт доктор Комаровский. Ранее об этом пишет "Телеграф".

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
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Львов, Змеи, Пострадавшие, ГСЧС.
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