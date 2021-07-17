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На Ровенщине опрокинулся польский автобус с украинцами, 16 человек в больнице (фото)

На Ровенщине опрокинулся польский автобус с украинцами, 16 человек в больнице (фото)
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф пресс-служба ГСЧС

В Дубенском районе Ровенской области ночью, 17 июля, спасатели оказали помощь в ликвидации последствий ДТП с участием автобуса рейсового сообщения Киев-Вроцлав.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС у Ровенской области на странице в Facebook.

Сообщение о ДТП на автодороге между селом Крупец и городом Радивилов Дубенского района поступило на спецлинию "101" в 3:45 ночи 17 июля.

Автобус перевернулся в кювет. На момент ДТП в автобусе находилось 40 человек - граждан Украины.

Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента деблокировали 1 человека, который был зажат между сиденьями.

В больнице сейчас находиться 16 человек, их состояние оценивают медики. 15 человек находятся в Радивиловской больнице, а 1 человек в Бродовской.

На место происшествия для оказания помощи приехали 5 единиц спецтехники ГСЧС и 20 спасателей из городов Дубно и Радивилов.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Сейчас их устанавливают сотрудники полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 16 июля в Киеве на улице Бударина, возле санатория "Победа" водитель автомобиля Honda не заметил скутер и врезался в него на большой скорости - водитель скутера погибла мгновенно.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

ДТП, Авария, Автобус, Дубенский район, "Киев-Вроцлав", Ровенская области.
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