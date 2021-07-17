Боевики всю ночь стреляли по Донбассу, в рядах ВСУ есть пострадавший

За прошедшие сутки 16 июля боевики один раз нарушали режим тишины. В Луганской области украинские военные зафиксировали беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который нарушил линию разграничения.

Об этом сообщает страница пресс-службы Операции объединенных сил в Facebook.

В ночь с 16 на 17 июля обстрелы позиций украинских военных усилились. По состоянию на 7:00 субботы, оккупанты открывали огонь 5 раз.

Под обстрелами были украинские защитники в Водяном, Чермалике, Павлополе, Широкино и Старогнатовке. Боевики использовали стрелковое оружие, минометы 82 и 120 калибров, а также артиллерию калибра 122 мм.

Ранен один украинский военный. Его госпитализировали с пулевым ранением. Состояние защитника оценивают как средней тяжести.

В ответ на вражеские обстрелы, украинские военные открывали огонь. Про все факты сообщено Миссии ОБСЕ.

Ранее "Телеграф" писал, что уже замечали беспилотник "Орлан" в Луганской области. В предыдущий день 15 июля пострадали 5 военных Украины.