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Оккупанты могут закрыть Крым на локдаун: штамм "Дельта" активно бьет рекорды

Оккупанты могут закрыть Крым на локдаун: штамм "Дельта" активно бьет рекорды
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В оккупированном Крыму ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За 16 июля выявлено 401 новый случай инфицирования. 

Сообщается о распространении на полуострове индийского штамма коронавирус "Дельта". 

Детские оздоровительные лагеря с персоналом, который не прошел вакцинацию, переведут в закрытый режим работы с 1 августа. 

Об этом сообщает городской сайт Симферополя в Твиттере. 

Оккупационные власти усиливают меры безопасности, но это не может сдержать эпидемию. Сейчас практически по всей территории запрещено проведение массовых мероприятий, введена обязательная санитарная обработка аквапарков и аттракционов. Введен  масочный режим в общественных местах и транспорте.

В случае увеличения количества новых случаев коронавируса полуострову грозит локдаун.

Местные жители винят туристов, которых места отдыха принимают без результатов тестов и справок. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что за сутки 16 июля в Украине зафиксировали 591 случай инфицирования коронавирусом. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Крым, Коронавирус, Covid-19, Локдаун, штамм "Дельта".
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