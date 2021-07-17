Оккупанты могут закрыть Крым на локдаун: штамм "Дельта" активно бьет рекорды

В оккупированном Крыму ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За 16 июля выявлено 401 новый случай инфицирования.

Сообщается о распространении на полуострове индийского штамма коронавирус "Дельта".

Детские оздоровительные лагеря с персоналом, который не прошел вакцинацию, переведут в закрытый режим работы с 1 августа.

Об этом сообщает городской сайт Симферополя в Твиттере.

Оккупационные власти усиливают меры безопасности, но это не может сдержать эпидемию. Сейчас практически по всей территории запрещено проведение массовых мероприятий, введена обязательная санитарная обработка аквапарков и аттракционов. Введен масочный режим в общественных местах и транспорте.

В случае увеличения количества новых случаев коронавируса полуострову грозит локдаун.

Местные жители винят туристов, которых места отдыха принимают без результатов тестов и справок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за сутки 16 июля в Украине зафиксировали 591 случай инфицирования коронавирусом.