Скачать
Суббота, 17.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
Два часа пытались спасти: в Польше маленький украинец утонул, пока его родители спали пьяные
Два часа пытались спасти: в Польше маленький украинец утонул, пока его родители спали пьяные
Дожди светят лишь избранным: синоптики дали жаркий прогноз погоды на 18 июля
Дожди светят лишь избранным: синоптики дали жаркий прогноз погоды на 18 июля
Готова ли Украина к вступлению в НАТО? Взгляд Европы на ситуацию
Готова ли Украина к вступлению в НАТО? Взгляд Европы на ситуацию

Микроавтобус налетел на лопнувшую шину у линии разграничения на Донбассе: 9 человек в больнице (фото)

Микроавтобус налетел на лопнувшую шину у линии разграничения на Донбассе: 9 человек в больнице (фото)
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф Facebook

На Луганщине 17 июля недалеко от г. Счастье перевернулась маршрутная машина "Мерседес спринтер" - пострадали девять пассажиров.

Об этом сообщает Полиция Луганской области на странице в Facebook.

ДТП случилось  примерно в 04:13 на автодороге Н-21 на 68 км (вблизи г. Счастье).

В результате аварии телесные повреждения получили девять пассажиров и были доставлены в городскую больницу.

По предварительной информации, автомобиль с маршрутом Харьков - Станица-Луганская, перевернулся в результате того, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с автомобильной шиной, лопнувшей на машине "Рено Магнум", которая двигалась впереди.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, сообщает полиция.

Также сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как во Львовской области несовершеннолетний на легковом авто въехал в грузовик - двое молодых людей погибли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 304

Все по теме:

ДТП, Луганская область, Авария, Маршрутка, ЕРДР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
02 Все пятеро были пьяны: феерическая авария в Киеве переросла в драку с очевидцами (видео)
03 "Исчезнувший" самолет под Томском: появились фото с места жесткой посадки и данные о выживших
04 Украинка сняла новый клип с обнаженной Cardi B, от которого не отвести глаз (видео)
05 В Украину наконец отправили большую партию вакцины Moderna: чем она отличается от других
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потоп в Германии унес уже 133 жизни: свежие видео разрухи (фото, видео)
Потоп в Германии унес уже 133 жизни: свежие видео разрухи (фото, видео)
Госпитализаций все больше - свежие данные о коронавирусе в Украине
Госпитализаций все больше - свежие данные о коронавирусе в Украине
Трагическая годовщина крушения МН17: что нужно знать об этом деле спустя 7 лет
Трагическая годовщина крушения МН17: что нужно знать об этом деле спустя 7 лет
Больному СМА малышу Диме из Одессы в Америке сделали спасительный укол за 2 с лишним миллиона гривен
Больному СМА малышу Диме из Одессы в Америке сделали спасительный укол за 2 с лишним миллиона гривен
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь