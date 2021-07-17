Микроавтобус налетел на лопнувшую шину у линии разграничения на Донбассе: 9 человек в больнице (фото)

На Луганщине 17 июля недалеко от г. Счастье перевернулась маршрутная машина "Мерседес спринтер" - пострадали девять пассажиров.

Об этом сообщает Полиция Луганской области на странице в Facebook.

ДТП случилось примерно в 04:13 на автодороге Н-21 на 68 км (вблизи г. Счастье).

В результате аварии телесные повреждения получили девять пассажиров и были доставлены в городскую больницу.

По предварительной информации, автомобиль с маршрутом Харьков - Станица-Луганская, перевернулся в результате того, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с автомобильной шиной, лопнувшей на машине "Рено Магнум", которая двигалась впереди.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, сообщает полиция.

Также сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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