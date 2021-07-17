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На всех пляжах Киева запретили купаться, но в жару это никого не остановило (фото)

На всех пляжах Киева запретили купаться, но в жару это никого не остановило (фото)
14:47 Сегодня Телеграф инстаграм

На всех четырнадцати официальных пляжах Киева с 17 июля запретили купаться из-за "цветения" воды, но жители столицы не обращают внимания на запрет и продолжают постить в соцсети фото, на которых видно, как они купаются на киевских пляжах.

О запрете сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Плесо" Киевской городской государственной администрации.

 
 
 
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Публикация от Timm (@timmysworld2021)

 

17 июля на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги. Соответствующий статус устанавливается с профилактической целью.

Но в такую жару люди закрывают глаза на это и все равно идут охладиться в воде. В соцсети Instagram можно увидеть фото киевлян с пляжей, где сейчас запрещено купаться. 

 
 
 
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Допис, поширений Gvasaliya (@alina_gvasaliya)

 

При длительной аномальной жаре в водных объектах происходит активное «цветение» воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается.

Поэтому,  с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоено временный статус «Не купаться». О снятии этого статуса будет сообщено отдельным пресс-релизом.

 
 
 
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Допис, поширений Vladimir S. (@puree.angelll)

 

В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха на берегу.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Киев, Пляжи, Днепр, Запрет, Цветение воды, Купание.
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