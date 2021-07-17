На всех пляжах Киева запретили купаться, но в жару это никого не остановило (фото)

На всех четырнадцати официальных пляжах Киева с 17 июля запретили купаться из-за "цветения" воды, но жители столицы не обращают внимания на запрет и продолжают постить в соцсети фото, на которых видно, как они купаются на киевских пляжах.
О запрете сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Плесо" Киевской городской государственной администрации.
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17 июля на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги. Соответствующий статус устанавливается с профилактической целью.
Но в такую жару люди закрывают глаза на это и все равно идут охладиться в воде. В соцсети Instagram можно увидеть фото киевлян с пляжей, где сейчас запрещено купаться.
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При длительной аномальной жаре в водных объектах происходит активное «цветение» воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается.
Поэтому, с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоено временный статус «Не купаться». О снятии этого статуса будет сообщено отдельным пресс-релизом.
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В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха на берегу.
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