На всех пляжах Киева запретили купаться, но в жару это никого не остановило (фото)

На всех четырнадцати официальных пляжах Киева с 17 июля запретили купаться из-за "цветения" воды, но жители столицы не обращают внимания на запрет и продолжают постить в соцсети фото, на которых видно, как они купаются на киевских пляжах.

О запрете сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Плесо" Киевской городской государственной администрации.

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17 июля на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги. Соответствующий статус устанавливается с профилактической целью.

Но в такую жару люди закрывают глаза на это и все равно идут охладиться в воде. В соцсети Instagram можно увидеть фото киевлян с пляжей, где сейчас запрещено купаться.

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При длительной аномальной жаре в водных объектах происходит активное «цветение» воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается.