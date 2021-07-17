Дальнобойщик напился на погранпосту с Беларусью и "начудил" на целый букет протоколов (видео)

Инцидент на границе с Беларусью - пьяный дальнобойщик снес автоцистерной шлагбаум украинского пограничного пункта пропуска "Выступовичи" Житомирской области.
Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.
Водитель автоцистерны "отметил" пересечение белорусского пункта пропуска "Новая Рудня" алкоголем. Затем сел за руль, выехал на полосу встречного движения и снес шлагбаум украинскому пункту "Выступовичи".
Для дальнобойщика инцидент закончился шестью протоколами. От житомирских пограничников он получил 2 протокола за злостное неподчинение пограничному наряду и нарушение погранрежима.
От Национальной полиции - четыре протокола: за пьяное вождение, вождение без документов, мелкое хулиганство и нарушение ПДД, которое повлекло повреждение имущества.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в столичном микрорайоне Березняки произошло ДТП. Водитель и пассажиры были пьяны - погибла девушка.