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На Львовщине мужчина спас трех тонущих человек и получил неожиданный сюрприз от незнакомца

На Львовщине мужчина спас трех тонущих человек и получил неожиданный сюрприз от незнакомца
16:38 Сегодня Телеграф

Статистика гибели людей на водоемах Украины пугает. Вдумайтесь: несколько дней назад только за один выходной день на море, речках, в бассейнах и каналах погибли 39 человек! Всего же, согласно статистике Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к 13 июля с начала года на воде погибло 688 человек, 74 из которых дети. При этом, менее чем за 2 недели июля утонули 145 человек, в том числе, 20 несовершеннолетних.

По десять человек на дню: спасатели озвучили страшную статистику по утопленникам в Украине

Несмотря на то, что сотрудники ГСЧС регулярно проводят с отдыхающими работу по предупреждению несчастных случаев, количество погибших с каждым днем возрастает.

Например, в минувшие выходные только на Львовщине утонуло 5 человек. А в среду, 14 июля, печальный список мог бы увеличиться сразу на 3 персоны. Но на берегу речки Стрый в одноименном городе оказался неравнодушный человек, который, не раздумывая, бросился на помощь барахтающимся в воде женщинам и девочке лет 8-ми.

Им оказался 30-летний помощник бурильщика Андрей Данелейко.

Спасенным медпомощь не понадобилась

О своем самоотверженном поступке молодой мужчина рассказывает немногословно: "Это была среда, вторая половина дня. Я отдыхал на берегу с друзьями. Вдруг услышал, как люди на берегу кричат, что кто-то тонет...".

-Как такового течения там нет, это часть речной долины, - поясняет "Телеграфу" Андрей. – Какая в том месте глубина, я точно не знаю. Но больше моего роста, а он 1,80 и я не доставал дна. Не скажу и как далеко тонущие люди оказался от берега – действовал быстро и на автомате. Точно – недалеко, но мне пришлось заплыть за них, чтобы толкать их к берегу.

Помня, что утопающие за своих спасителей хватаются как за соломинку, молодой человек соблюдал осторожность. "Да, они пытались хвататься, но я их поочередно отталкивал в сторону берега. У меня руки длинные, – смеется собеседник. – На самом деле, это даже не минуты, а секунды прошли. А навстречу им уже зашли в воду другие люди, которые и помогли им выбраться".

К счастью, медицинская помощь маме с дочкой и их родственнице – землячкам Андрея – не понадобилась, но они долго отходили от пережитого шока. Потому и благодарность своему спасителю смогли выразить лишь на следующий день. Удалось это благодаря тому, что кто-то из отдыхающих успел сделать снимок героя и выложить его в соцсети. А там уже его и узнали знакомые и сделали известным на всю область.

Про себя мужчина рассказал, что плавает неплохо, а вот чужие жизни довелось спасать впервые. Но Андрея ожидал еще один сюрприз. Его пригласил к себе незнакомый владелец магазина спорттоваров и от своего имени вручил ему подарки.

 

Слов благодарности не бывает много

-Люди, которые в тот день отдыхали на речке и стали свидетелями происшествия, выложили в соцсетях его фотографию с описанием ситуации, - вспоминает Любомир Ковальский. – Меня поразил его героический поступок. И я решил его просто лично отблагодарить за это. У меня потом все выясняли, не родственник ли он мой. Нет, я ни его не знал, ни спасенных им людей. Тогда я написал в Фейсбуке, что этого человека ждет подарок в магазине "Олимп", и попросил тех, кто его знает, дать мне его контакты. Мне написали имя, фамилию и номер телефона.

Когда дозвонился – пригласил к себе, а Андрей начал отказываться: "да ничего мне не надо". Объяснял ему: "Я тебя понимаю, но и ты меня пойми – ты совершил свой поступок, я хочу совершить свой, такой, который считаю нужным". Пришлось поуговаривать и утром напомнить приглашение еще раз.

-Пришел: очень скромный, очень порядочный человек, ничего не хотел брать, - говорит владелец бизнеса. И я ему подарил набор для водного плавания. А он радуется: "О, племяннику подарю!". Думаю, ну так то – племяннику, значит, надо и что-то лично Андрею. И вручил ему подарочный сертификат на 1000 гривен, чтобы он сам мог выбрать в нашем магазине то, что захочет. Мы с ним также сфотографировались на память.

Его решение также не осталось без внимания общественности. Ковальскому даже пришлось заверять особо недоверчивых в том, что им руководили отнюдь не корыстные мотивы. Нам удалось узнать, что он и раньше проявлял инициативу, когда надо было кому-то оказать материальную помощь, просто об этом не становилось известно. Например, однажды он через знакомую передал деньги для лечения старушки, а позже узнал от этой же знакомой про молодую женщину, которая только освободилась из мест лишения свободы и у которой за душой не было совсем ничего, кроме двоих детей.

-Решил, что надо ей помочь. Она пришла к нам, мы ее одели, обули, обеспечили необходимым. Она была потрясена. Я подумал, что вдруг это ей поможет поменять жизненную позицию. Бывает же, что люди оступаются... И знаете, действительно, это ей так кардинально изменило жизнь - она поверила, что от нее не отвернулись люди. Знаю, что впоследствии она нашла хорошего мужчину, у них все в порядке, она счастливая, веселая.

Оказывается, и Любомир за свою жизнь тонул 4 раза. Причем, первый раз – в полтора года, как ему рассказал отец. А потом еще, еще и еще. Так что с речкой Стрый у него "свои счеты". Своих младших детей от таких опасных приключений мужчина решил уберечь и установил во дворе бассейн: купайтесь на здоровье!

О поступке Андрея Данелейко уже знают в управлении ГСЧС и рассматривают возможные варианты его награждения за героический поступок.

Друзья восхищаются: "Андрей, ты – молодец! Слава Богу, что все хорошо закончилось. Горжусь тобой!", "Это правда, он очень хороший, я его знаю!", "Мой сосед - герой", "Когда узнала про ваш мужественный поступок, подумала: "Герои рядом"! Пусть Господь вас отблагодарит и щедро благословит!", "И владельцу магазина тоже благодарность", "Молодцы ребята, каждый по-своему! Гордимся вами!", "За хорошие поступки слов благодарности не бывает много!", "За добро нужно воздавать добром. Вы молодцы, побольше бы таких людей!".

Фото из соцсети и Любомира Ковальского

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Все по теме:

Дети, Львов, Спасение, Вознаграждение, водоемы, Утопленники, Стрый.
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