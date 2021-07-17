Все произошло мгновенно: авто разлетелось на запчасти после "встречи" с самосвалом в Киеве (эксклюзивные фото)

В Киеве на улице Соломенской автомобиль "Skoda" внезапно выехал на встречную полосу и на полном ходу влетел в грузовик "MAN".

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа"

Предварительно установлено, что легковушка двигалась по направлению к Воздухофлотскому проспекту. В автомобиле находился только молодой водитель.

По сообщениям очевидцев спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы достать его из покореженного автомобиля.

Мужчину отправили в больницу с тяжелыми травмами, однако более подробной информации о его состоянии не поступало.

Водитель грузовика отметил, что все случилось за считанные мгновения и у него не было времени, чтобы уйти от столкновения.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области в ночь на 17 июля опрокинулся польский автобус с украинцами. В итоге 16 человек получили травмы.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"