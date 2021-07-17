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Журналист рассказал, как в "Борисполе" у иностранцев вымогают деньги за ПЦР-тесты: аэропорт "переводит стрелки" на SkyUp, а тот - на ГПСУ

Журналист рассказал, как в "Борисполе" у иностранцев вымогают деньги за ПЦР-тесты: аэропорт "переводит стрелки" на SkyUp, а тот - на ГПСУ
Обновлено 22:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Журналист Роман Кошмал рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с его другом из ОАЭ в аэропорту "Борисполь". 

Об этом он написал у себя в Фейсбук. 

По его словам, его друг возвращался из Киева в Дубай, однако его не пропустили на самолет из-за отсутствия ПЦР-теста. На слова о том, что ОАЭ впускает своих граждан обратно без теста, в регистратуре не реагировали и в конечном счете отказали. 

Вместе с тем, говорит Кошмал, ему там же предложили купить справку о негативном тесте за 150 долларов (более 4 тысяч гривен), при этом никаких исследований ему не проводили. 

Кроме того, он добавил, что такая ситуация не единична и привел в пример другого знакомого, которому предложили "решить все на месте" за $150. 

В комментариях к записи подобными историями поделились и другие пользователи сети. 

На пост отреагировала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ "Борисполя" Юлия Красовская, указав, что у компании SkyUp есть собственная хэндлинговая служба, поэтому, скорее всего, его знакомого обслуживали не сотрудники аэропорта. 

А в SkyUp и вовсе предложили обращаться непосредственно к пограничникам. 

Как сообщалось ранее, в конце июня пассажиров рейса Харьков-Тиват послали проходить тест на коронавирус за 750 гривен, несмотря на то, что Черногория пускает граждан Украины без тестов. Выполняла рейс все та же компания SkyUp.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Аэропорт "Борисполь", SkyUp, Роман Кошмал.
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