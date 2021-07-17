Журналист рассказал, как в "Борисполе" у иностранцев вымогают деньги за ПЦР-тесты: аэропорт "переводит стрелки" на SkyUp, а тот - на ГПСУ

Журналист Роман Кошмал рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с его другом из ОАЭ в аэропорту "Борисполь".

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

По его словам, его друг возвращался из Киева в Дубай, однако его не пропустили на самолет из-за отсутствия ПЦР-теста. На слова о том, что ОАЭ впускает своих граждан обратно без теста, в регистратуре не реагировали и в конечном счете отказали.

Вместе с тем, говорит Кошмал, ему там же предложили купить справку о негативном тесте за 150 долларов (более 4 тысяч гривен), при этом никаких исследований ему не проводили.

Кроме того, он добавил, что такая ситуация не единична и привел в пример другого знакомого, которому предложили "решить все на месте" за $150.

В комментариях к записи подобными историями поделились и другие пользователи сети.

На пост отреагировала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ "Борисполя" Юлия Красовская, указав, что у компании SkyUp есть собственная хэндлинговая служба, поэтому, скорее всего, его знакомого обслуживали не сотрудники аэропорта.

А в SkyUp и вовсе предложили обращаться непосредственно к пограничникам.

Как сообщалось ранее, в конце июня пассажиров рейса Харьков-Тиват послали проходить тест на коронавирус за 750 гривен, несмотря на то, что Черногория пускает граждан Украины без тестов. Выполняла рейс все та же компания SkyUp.