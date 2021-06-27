И вновь SkyUp: в харьковском аэропорту произошел второй громкий скандал за день

В харьковском аэропорту видимо не хватило скандалов для одного дня, а потому помимо истории с "забытыми" пассажирами рейса Харьков-Анталья, произошла и еще одна. На сей раз неприятность случилась с желающими отдохнуть в Черногории.

Об этом сообщило сообщество "Харьков 1654" в Фейсбук.

По его информации, пассажиров рейса Харьков-Тиват остановили на регистрации и всех отправили делать тесты на коронавирус за 700 гривен.

По данным очевидцев, сдавать их пошла половина самолета, а тех, кто не успел, остановил сотрудник аэропорта, который указал на то, что для възда в Черногорию проходить тестирование не нужно.

"Наши туристы идут забирать деньги за тесты - работники лаборатории говорят не отдадим. Внимание вопрос: кто решил собрать бабки с людей?", - говорится в сообщении.

Примечательно, что указанные рейсы Харьков-Анталья и Харьков-Тиват выполняла компания SkyUp.

Как сообщалось ранее, в SkyUp объяснили, что инцидент с рейсом в Анталию возник из-засложных погодных условий в Одессе.