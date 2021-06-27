Всему виной одесская погода: в SkyUp объяснили, почему самолет "забыл" пассажиров в Харькове

Украинский лоукостер SkyUp объяснился за ситуацию в Харькове, когда самолет улетел в турецкую Анталию, оставив в аэропорту часть пассажиров.

Об этом сообщает Newsroom.

Как заявили в пресс-службе компании, виной тому стала непогода в Одессе.

Из-за этого самолет, следовавший из Греции в Одессу был перенаправлен в молдовскую столицу Кишинев. Это, в свою очередь, стало причиной того, что в цепочку рейсов были внесены изменения.

Как итог, в Харьков прибыл самолет, рассчитанный не на 215 пассажирских мест, а на 189.

В SkyUp говорят, что тем 26 из пассажиров, кому не хватило мест, были предложены альтернативные маршруты. 24 из них уже улетели в Анталию с пересадкой в Стамбуле. Оставшиеся двое изменили даты рейса.

В компании также утверждают, что все дополнительные затраты, возникшие в связи с форс-мажорной ситуацией, будут покрыты за счет авиаперевозчика.

Как сообщалось ранее, недавно похожая ситуация возникла и у "Укрзализныци". Тогда во Львове поезд сообщением Ивано-Франковск - Киев "потерял" пассажиров на станции.