На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников

В ночь с 17 на 18 июля на границе Украины с Россией в Сумской области произошло нападение на украинский пограничный наряд, во время которого трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram-канале.

Помимо нанесения телесных повреждений правонарушителям удалось завладеть табельным оружием пограничников.

Национальная полиция вместе с Государственной пограничной службой возвратили оружие и осуществляют розыск лиц, причастных к данному преступлению.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов ...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

В МВД напомнили, что санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет.