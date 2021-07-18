Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)

В Одессе в последний выходной на этой неделе произошло сразу две массовые драки на городских пляжах.

Как информирует "Одесса Info", первая произошла на пляже Отрада.

Очевидцы сообщили, что один из сотрудников заведения нахамил девушке. Та не растерялась и позвала на помощь своих знакомых, которые затеяли драку.

Другая потасовка произошла на Лузановке.

Отмечается, что подвыпившая компания выкрикнула "Слава Украине", однако кому-то это не понравилось и начались выяснения отношений.

Как сообщалось ранее, накануне в Одессе пьяный мотоциклист сбил женщину. После того, как к месту прибыли правоохранители, он переехал ногу полицейской, а затем ударил в лицо ее напарника, отчего тот получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.