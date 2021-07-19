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Пять человек, включая двухлетнюю девочку, пострадали в страшном лобовом столкновении двух авто на Харьковщине (фото)

Пять человек, включая двухлетнюю девочку, пострадали в страшном лобовом столкновении двух авто на Харьковщине (фото)
Обновлено 07:10 Сегодня Телеграф полиция

В минувшее воскресенье, 18 июля, на автодороге Нижние-Карловка-Полтава в Харьковской области произошло столкновение автомобиля "Renault Sandero" под управлением мужчины 1996 года рождения и легковушки "Dacia Logan", за рулем которого находился 48- летний водитель.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В результате столкновения транспортных средств в медучреждения были госпитализированы оба водителя и трое пассажирок автомобиля "Dacia Logan" 46, 20 и 2 лет.

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"Водитель "Renault Sandero" через некоторое время скончался в больнице", - добавили в полиции.

Следователями Красноградского райотдела полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причина дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщалось, 17 июля в Киеве на улице Соломенской автомобиль "Skoda" внезапно выехал на встречную полосу и на полном ходу влетел в грузовик "MAN".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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ДТП, Дети, Харьковская область, Жертвы, Пострадавшие.
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