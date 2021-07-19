На Волыни разбилась легковушка с 11 пассажирами: среди погибших и пострадавших маленькие дети (фото)

В воскресенье, 18 июля, вечером в селе Печихвосты Волынской области произошло смертельное ДТП с переполненной пассажирами легковушкой.

По информации местных СМИ, 12 человек на Ford Focus, среди которых было семеро детей, возвращались с отдыха. Однако водитель по неизвестной причине не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате, по информации ГСЧС, трое человек - водитель, пассажирка и 4-летняя девочка - погибли на месте. Еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Среди пострадавших - шестеро детей, младшему из которых всего два года.

Напомним, всего неделю назад аналогичное возвращение с реки также завершилось ДТП с погибшими. Так, мы сообщали, что 11 июля, возле села Ревное Бориспольского района перевернулась легковушка с 12 людьми. К сожалению, двум из них не удалось выжить. Еще четверых, включая ребенка, с различными травмами увезли скорые.