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Опасная экзотика под ногами: в Кривом Роге возле больницы ползает скорпион (видео)

Опасная экзотика под ногами: в Кривом Роге возле больницы ползает скорпион (видео)
04:26 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Кривом Роге возле одной из больниц местный житель заметил скорпиона.

Об этом 19 июля сообщает Telegram-канал "Новости Украина".

На заснятом жителем видео видно, как черный скорпион активно убегает от очевидца и прячется в щель здания, скорее всего больницы.

Членистоногие почти никогда не нападают на людей первыми, но если подойти слишком близко, то скорпион может ужалить. Укус для человека достаточно болезненный и опасен судорогами и аллергической реакцией.

Чаще всего яд скорпионов не смертельный. Однако некоторые виды скорпионов представляют опасность для человека и даже способны вызвать смертельный исход, особенно у детей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Оболонском районе Киева на пляже возле озера Редькино заметили водяного скорпиона.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 105

Все по теме:

Больница, Кривой Рог, Скорпион, Членистоногие.
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