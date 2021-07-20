Опасная экзотика под ногами: в Кривом Роге возле больницы ползает скорпион (видео)

В Кривом Роге возле одной из больниц местный житель заметил скорпиона.

Об этом 19 июля сообщает Telegram-канал "Новости Украина".

На заснятом жителем видео видно, как черный скорпион активно убегает от очевидца и прячется в щель здания, скорее всего больницы.

Членистоногие почти никогда не нападают на людей первыми, но если подойти слишком близко, то скорпион может ужалить. Укус для человека достаточно болезненный и опасен судорогами и аллергической реакцией.

Чаще всего яд скорпионов не смертельный. Однако некоторые виды скорпионов представляют опасность для человека и даже способны вызвать смертельный исход, особенно у детей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Оболонском районе Киева на пляже возле озера Редькино заметили водяного скорпиона.