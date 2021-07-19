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Выходца из Донбасса застрелили, когда он лез с топором через забор к соседу (фото, видео)

Выходца из Донбасса застрелили, когда он лез с топором через забор к соседу (фото, видео)
17:13 Сегодня Телеграф пресс-служба

В Одесской области в одном из сел Подольского района вечером, 18 июля, полицейские задержали 49-летнего местного жителя, который застрелил своего соседа из ружья.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Вечером, 18 июля, работники полиции получили сообщение о стрельбе в Ананьевской ОТО и когда приехали на место события, то увидели под забором одного из дворов 32-летнего мужчину без признаков жизни с огнестрельным ранением грудной клетки.

Полицейские выяснили, что в покойника выстрелил из ружья владелец дома. Преступник рассказал, что конфликтовал с уроженцем Донбасса, и когда тот попытался перелезть к нему через забор с топором, он сделал из ружья предупредительный выстрел вверх, а затем выстрелил в сторону соседа.

Информацию об инциденте полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство.

«Оружие, на хранение которого есть официальное разрешение, у фигуранта изъяли и направили на экспертизу, а его самого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие», - сообщил начальник полиции.

Полицейские поместили правонарушителя в изолятор временного содержания. Согласно действующему законодательству, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Киеве мужчина средь бела дня прострелил себе ногу из автомата.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Убийство, Стрельба, Одесская область, Соседи, Ранение.
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