В Харькове 15-летняя девушка отличилась танцами на кладбище: видео разлетелось по сети

В Харькове юная "блогер" отличилась танцами на кладбище с бутылкой алкогольного напитка.

Видео ее времяпровождения изначально было размещено в Инстаграм, но позже было удалено.

Тем не менее, к тому времени оно уже успело разлететься по телеграм-каналам.

"Новый выпуск танцев на кладбище. На этот раз отличилась 15-летняя блогерша из Харькова. Она с бутылочкой пенного исполняла на могилах под музыкальное сопровождение", - сказано в сообщении Perepichka News.

В настоящее время ее профиль в Инстаграм закрыт.

Как сообщалось ранее, еще один юный блогер 18 июля разместил видео, на котором якобы сжигает украинский паспорт. Однако позже он записал другое видео, на котором извинился за свой поступок и заявил, что паспорт был не настоящим.