Фильм "Такси" отдыхает: таксист устроил аварию с 5-ю авто на Оболони в Киеве (фото)

На перекрёстке улицы Маршала Малиновского и Оболонского проспекта случилась авария по вине таксиста.

Об этом рассказывает Telegram-канал “Київ Оперативний”.

По данным, водитель службы такси Uklon на автомобиле марки Toyota решил не останавливаться на красный свет и попробовал проскочить перекрёсток. Однако, манёвр совершить не удалось. Таксист не успел и зацепил автомобиль марки Audi.

Также сообщается, что, пытаясь избежать аварии таксист резко дёргал руль из стороны в сторону. В результате произошли последующие столкновения с автомобилями марок Daewoo, Fiat и ещё одним Audi.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП, медики осматривают пострадавших.

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