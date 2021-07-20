На пустой трассе: появилось видео момента смертельной аварии с зерновозом в Одессе

В Сети появилось видео страшного ДТП под Одессой, в котором погиб водитель Toyota Land Cruiser.

Момент столкновения с полуприцепом зерновоза DAF записал видеорегистратор внедорожника, который разбился вдребезги, а опубликовал одесский Телеграмм-канал.

По информации облуправления Нацполиции, авария произошла 19 июля около 17:00 близ села Бурдовка на трассе Одесса-Киев.

На записи можно увидеть, как Toyota Land Cruiser уносит влево и на огромной скорости происходит столкновение. В комментариях водители пишут, что мужчина за рулем отпустил руль, и предполагают, что ему стало плохо или он уснул.

Водитель Toyota Land Cruiser от полученных травм скончался на месте. А в полиции открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, в Волынской области произошло смертельное ДТП с переполненной пассажирами легковушкой. 12 человек на Ford Focus, среди которых было семеро детей, возвращались с отдыха. Однако водитель по неизвестной причине не справился с управлением и врезался в дерево.