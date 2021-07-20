Стеклянная витрина упала прямо на ребенка: момент ЧП в киевском ТРЦ попал на видео

В Киеве произошло ЧП в одном из торговых центров: на ребенка обрушилась стеклянная витрина. Момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

Сообщается, что инцидент произошел в ТРЦ Retroville в минувшие выходные. На ребенка упало стекло со стеклянной витрины.

"У ребенка трещина на носу и колото-резанные раны на ноге. Администрация заведения никак на это не отреагировала. Помощь ребенку оказали неравнодушные посетители. Полиция также была на месте", - говорится в сообщении канала.

Сегодня в сети появилось видео самого момента падения витрины на мальчика. В комментариях пишут, что ребенок залез на витрину и потому виноват сам.

На странице торгового центра в соцсети Facebook отреагировали на несчастный случай. В сообщении говорится о падении на ребенка холодильного оборудования. На странице "ТРЦ і БЦ Retroville" выразили обеспокоенность ситуацией, поскольку пострадавший – ребенок.

Также заявили, что всю ответственность за соблюдение мер безопасности в помещении несет арендатор, от него ожидают официальных комментариев по данной ситуации.

"Также нам известно, что представители PAPASHON KIDS ведут диалог с родителями ребенка с целью предоставления необходимой помощи", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что отец с шестилетним ребенком пострадали в ночном ДТП под Киевом.