Авария на химпредприятии в Ровно: на город надвигается оранжевое облако выбросов (видео)

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Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Сеть переполошила информация о том, что на заводе "РовноАзот" произошел взрыв, вследствие чего в воздух выбросило облако желтого смога. 

Как сообщил городской глава Ровно Виталий Коваль в Фейсбук, утечка произошла вследствие остановки агрегата цеха азотной кислоты. 

"Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия", - написал он. 

В настоящее время на месте работают специалисты экологической инспекции, которые дадут оценку ущерба для окружающей среды. 

"Прошу не паниковать. Ничего серьезного не произошло, угрозы выбросы не несут", - прокомментировал инцидент спикер ГСЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник, передает "Чарівне".

На фоне этого, в соцсетях главы ОСББ призвали жителей города закрыть окна, впрочем спасатели утверждают, что эта мера не обязательна. 

Как сообщалось ранее, в Китае произошел мощный взрыв на заводе по производству алюминия. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Ровно, Авария, Виталий Коваль.
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