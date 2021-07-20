Авария на химпредприятии в Ровно: на город надвигается оранжевое облако выбросов (видео)

Сеть переполошила информация о том, что на заводе "РовноАзот" произошел взрыв, вследствие чего в воздух выбросило облако желтого смога.

Как сообщил городской глава Ровно Виталий Коваль в Фейсбук, утечка произошла вследствие остановки агрегата цеха азотной кислоты.

"Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия", - написал он.

В настоящее время на месте работают специалисты экологической инспекции, которые дадут оценку ущерба для окружающей среды.

"Прошу не паниковать. Ничего серьезного не произошло, угрозы выбросы не несут", - прокомментировал инцидент спикер ГСЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник, передает "Чарівне".

На фоне этого, в соцсетях главы ОСББ призвали жителей города закрыть окна, впрочем спасатели утверждают, что эта мера не обязательна.

Как сообщалось ранее, в Китае произошел мощный взрыв на заводе по производству алюминия.