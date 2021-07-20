"Пострадавших и угрозы нет": ЧП на заводе "РівнеАзот" ликвидировано, а выброс химикатов не опасен, уверяют в МВД

На предприятии "Рівнеазот" во вторник, 20 июля, вечером произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой, в результате чего произошла утечка химикатов. ЧП уже ликвидировано, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в соцсети Facebook.

По данным министерства, на предприятии произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой (аварийная остановка агрегата в цехе азотной кислоты).

"В 17:26 утечка азотной кислоты прекращена. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также в МВД добавляют, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, "угрозы людям и окружающей среде нет".

На самом предприятии агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

По данным "Рівнеазота", на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

Ранее "Телеграф" писал о произошедшем ЧП, а также публиковал кадры очевидцев, на которых видно, как над заводом поднимается оранжевое облако химикатов.